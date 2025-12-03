Сийярто: ЕС мешает Киеву в продвижении мира ради войны с Россией

«Красные линии» для Украины в достижении мирного соглашения устанавливают страны ЕС, которые хотят навязать свои условия. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по завершении заседания глав МИД стран НАТО, передает РИА Новости.

Он отметил, что европейцы не позволяют украинцам достичь мирного соглашения, «перерисовывают «красные линии» для них и вынуждают их идти на новые жертвы», «потому, что хотят воевать с Россией».

Глава венгерского МИД подчеркнул, что Будапешт на 100% поддерживает миротворческие усилия президента США Дональда Трампа, которые легко увенчались бы успехом, если бы в ЕС «не потратили последние несколько месяцев на их подрыв».

До этого газета Politico со ссылкой на чиновников НАТО писала, что ряд стран-членов альянса требуют учесть их «красные линии» при урегулировании вооруженного конфликта на Украине. По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, союзники по военному блоку в настоящее время разрабатывают «красные линии».

2 декабря в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина с спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем главы США Джаредом Кушнером. Стороны не достигли соглашения по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что основной барьер — территориальный вопрос. В встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, который назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщали о наличии у НАТО запасного плана на случай неудачи переговоров по Украине.