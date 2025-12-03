«РВ»: НАТО имеет запасной план на случай провала переговоров по Украине

На случай неудачи мирных переговоров по Украине у Североатлантического альянса имеется запасной план. Об этом, ссылаясь на американские СМИ, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По сведениям, поступившим от дипломатов стран-членов НАТО, Европа испытывает сомнения в предложенном президентом США Дональдом Трампом плане и поэтому готовит свой план. Он будет заключаться в увеличении военной помощи Киеву, усилении поддержки украинской экономики и расширении антироссийских санкций.

2 декабря журнал The National Interest сообщил, что Соединенные Штаты готовятся отказаться от поддержки Украины в контексте продолжающихся переговоров об урегулировании кризиса и заявления Вашингтона о бесперспективности антироссийских санкций, вводимых Европой.

В этот же день заместитель командующего Штаба поддержки и подготовки НАТО на Украине (NSATU) Майк Келлер заявил, что завершение военных действий на Украине «пока не предвидится».

