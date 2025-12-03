На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В НАТО напомнили о «красных линиях» по Украине

Politico: НАТО требует учитывать его красные линии при урегулировании на Украине
Valentyn Ogirenko/Reuters

Ряд стран-членов НАТО требуют, чтобы их «красные линии» были учтены при урегулировании вооруженного конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников альянса.

Отмечается, что эти «красные линии» касаются в том числе присоединения Украины к НАТО и размещения войск и оружия на территориях союзников.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила изданию, что союзники по военному блоку в настоящее время разрабатывают «красные линии».

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о наличии у НАТО запасного плана на случай неудачи переговоров по Украине.

Переговоры о мире на Украине
