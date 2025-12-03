В России рассказали, чего ждать после встречи Путина и Уиткоффа

После переговоров России и США по Украине 2 декабря в Москве еще предстоят другие встречи, в ходе которых стороны разработают окончательный текст соглашения. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Александр Асафов, добавив, что только тогда будет возможность для трехсторонней встречи по Украине.

«Нам предстоит дальнейшая череда встреч по подготовке позиций, которые войдут в финальный текст мирного соглашения. Только после этого могут состояться трехсторонние встречи», — подчеркнул он.

По словам Асафова, пока переговорный процесс ограничивается российско-американским взаимодействием. При этом эксперт не исключил продолжения «стамбульского трека» по Украине на уровне «подгрупп».

Пока позиции сторон в рамках урегулирования далеки, однако каждая встреча представителей РФ и США продвигает диалог, считает Асафов. В этой связи, по его мнению, с учетом реалий на земле и устранения первопричин конфликта в будущем появится текст, который будет принят обеими сторонами.

Асафов отметил, что после этого США «заставят» украинскую сторону принять те условия соглашения, которые будут выработаны на будущих встречах России и Соединенных Штатов.

«Они в данном случае не сторона и не актор. Президент об этом убедительно сказал», — подытожил американист.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что Путин послал Западу сигнал перед переговорами с Уиткоффом по Украине.