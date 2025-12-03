На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии оценили ущерб, нанесенный ВСУ нефтепроводу «Дружба»

Сийярто: нефтепровод «Дружба» получил незначительный ущерб от ударов ВСУ
Global Look Press

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли нефтепроводу «Дружба» незначительный ущерб. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным, пишет ТАСС.

«Атаки нанесли нефтепроводу лишь незначительный ущерб благодаря действиям российской обороны. Таким образом, поставкам нефти в Венгрию ничто не угрожает», — сказал Сийярто.

Также он призвал Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры РФ и морским танкерам.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не позволит России продавать нефть в Венгрию, и это вопрос времени. Он отметил, что украинская сторона не может позволить РФ зарабатывать на продаже нефти и газа.

В этом году ВСУ неоднократно атаковали нефтепровод «Дружба», по которому нефть из России получает Венгрия. Атака в ночь на 22 августа оставила Венгрию и Словакию без поставок российской нефти более чем на пять дней. На этом фоне и так непростые отношения Киева и Будапешта усугубились еще сильнее. В свою очередь Еврокомиссия заявляла, что нефтепровод «Дружба» не должен подвергаться новым ударам, поскольку представляет собой важный объект энергетической безопасности Евросоюза.

Ранее глава МИД Польши пригрозил подрывом нефтепровода «Дружба».

