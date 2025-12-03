Венгрия обратилась к Украине из-за ударов по энергообъектам РФ и танкерам

Венгрия потребовала от Украины прекратить удары по энергообъектам РФ и танкерам

Венгрия требует от Украины прекратить удары по гражданским объектам энергетической инфраструктуры РФ, а также морским танкерам. Об этом заявила министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который принял участие в совещании глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Он заявил венгерским журналистам, что в последние дни украинская сторона неоднократно атаковала маршруты транспортировки нефти, насосные станции и другую инфраструктуру, использующуюся для поставок в Венгрию.

Также дипломат обратил внимание, что ВСУ наносили удары по танкерам в Черном море.

«Все это означает, что они атакуют гражданские объекты», — отметил он.

Сийярто назвал это возмутительными.

«Мы настоятельно призываем украинцев немедленно прекратить угрожать энергетической безопасности Венгрии», — добавил он.

2 декабря в акватории Черного моря был атакован танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию. Инцидент произошел у берегов Турции. Известно, что подвергшееся удару беспилотников судно перевозило подсолнечное масло.

В конце ноября недалеко от черноморского побережья Турции загорелись два танкера под флагом Гамбии. Причиной стало «внешнее воздействие». Капитан судна Virat заявил об атаке дронов. Предположительно, второй танкер — Kairos — подорвался на морской мине. Как написало издание «Страна.ua», операцию провела Служба безопасности Украины совместно с военно-морскими силами страны.

