Грузия добъется ответственности телерадиокомпании Би-би-си за «серьезную ложь» об использовании против митингующих в 2024 году боевого отравляющего вещества «камит». Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Принципиально важно, чтобы распространенная Би-би-си ложная информация не осталась без ответа», — подчеркнул глава правительства Грузии.

Кобахидзе также отметил, что грузинские власти хотят обратиться в британскую комиссию по коммуникациям и в международные суды, если понадобится, чтобы Би-би-си понесла ответственность и опровергла распространенную информацию.

1 декабря в Грузии начались следственные мероприятия в связи с материалом о якобы применении против митингующих химоружия.

До этого «Би-би-си» провела собственное расследование, в рамках которого побеседовала с экспертами по химическому оружию, информаторами из полиции по борьбе с беспорядками в Грузии, врачами и участниками протестов. Журналисты заявили, что все данные указывают на использование грузинскими силовиками вещества «камит» , которое Франция применяла против Германии во время Первой мировой войны, для подавления протестов в ноябре-декабре 2024 года.

