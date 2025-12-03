Кобахидзе назвал причину создания «Би-би-си» материала о химоружии

Кобахидзе: фейк про химоружие в Грузии создан как повод для шантажа властей

Материал телерадиокомпании «Би-би-си» о якобы использовании грузинской полицией химического оружия в отношении митингующих создан для шантажа властей. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

«Очевидно, что сюжет Би-би-си является не просто ложью, а дешевой провокаций, спланированной по сценарию иностранных спецслужб, которая служит двум целям. Первое — повод недоброжелателям нашей страны искусственно разжечь уже потухший протестный дух, и второе — недоброжелатели нашей страны хотят создать повод для продолжения шантажа грузинского народа и избранной им власти», — сказал политик.

Кобахидзе также отметил, что грузинские власти хотят обратиться в британскую комиссию по коммуникациям и в международные суды, если понадобится.

1 декабря в Грузии началось расследование в связи с материалом вещательной корпорации «Би-би-си» о якобы применении против митингующих химоружия, их подозревают в помощи иностранной организации во вражеской деятельности.

До этого «Би-би-си» провела собственное расследование, в рамках которого побеседовала с экспертами по химическому оружию, информаторами из полиции по борьбе с беспорядками в Грузии, врачами и участниками протестов. Журналисты заявили, что все данные указывают на использование грузинскими силовиками вещества «камит» , которое Франция применяла против Германии во время Первой мировой войны, для подавления протестов в ноябре-декабре 2024 года.

Ранее сообщалось, что Грузия подаст в суд на «Би-би-си» из-за статьи об использовании химвеществ силовиками.