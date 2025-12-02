На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Грузии назвал «изменницей родины» экс-министра обороны Хидашели

Премьер Грузии Кобахидзе: экс-министр обороны Хидашели является иноагентом
Экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели, отправившая на Запад сообщение о том, что Тбилиси якобы помогает иранским компаниям обходить санкции, является «изменником Родины». Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, комментируя доклад чиновницы, отправленный в том числе в Госдеп США. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Хидашели является агентом иностранного влияния, для нее привычно изменять Родине», — сказал Кобахидзе.

Он также отметил, что Грузия поддерживает нормальные отношения с Ираном, однако не помогает ему обходить международные санкции.

Накануне в Грузии началось расследование в связи с материалом вещательной корпорации «Би-би-си» о якобы применении против митингующих химоружия.

Отмечается, что целью расследования является установка информации, на которую опирались интервью издания. По данным спецслужб, деятельность «Би-би-си» содержит признаки преступлений против интересов граждан, международной репутации Грузии, а также может быть направлена на вмешательство в государственные интересы страны.

Ранее в Грузии учредили партию, выступающую против вступления страны в Евросоюз.

