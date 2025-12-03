На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали даты встречи лидеров стран СНГ в Петербурге

Ушаков: встреча лидеров стран СНГ состоится 21-22 декабря в Петербурге
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 21-22 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«21-22 декабря в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров СНГ — предновогодняя», — сказал дипломат.

По его словам, кроме нее будет проведено заседание Высшего евразийского экономического совета.

Президент России Владимир Путин проводит традиционные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ по меньшей мере с 2017 года. С 2018 года такие мероприятия проходят в Санкт-Петербурге.

По словам Ушакова, график российского лидера на декабрь будет насыщенным с точки зрения внешнеполитических контактов.

Накануне Ушаков анонсировал «сверхбольшой» визит российского лидера в Индию в начале декабря. По его словам, обе стороны активно готовятся к рабочей поездке Путина. Помощник президента добавил, что сроки этого визита уже согласованы.

Ранее Путин пригласил Рахмона на неформальный саммит лидеров СНГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами