В Кремле назвали даты встречи лидеров стран СНГ в Петербурге

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 21-22 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

«21-22 декабря в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров СНГ — предновогодняя», — сказал дипломат.

По его словам, кроме нее будет проведено заседание Высшего евразийского экономического совета.

Президент России Владимир Путин проводит традиционные неформальные предновогодние встречи лидеров стран СНГ по меньшей мере с 2017 года. С 2018 года такие мероприятия проходят в Санкт-Петербурге.

По словам Ушакова, график российского лидера на декабрь будет насыщенным с точки зрения внешнеполитических контактов.

Накануне Ушаков анонсировал «сверхбольшой» визит российского лидера в Индию в начале декабря. По его словам, обе стороны активно готовятся к рабочей поездке Путина. Помощник президента добавил, что сроки этого визита уже согласованы.

Ранее Путин пригласил Рахмона на неформальный саммит лидеров СНГ.