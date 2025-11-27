Путин пригласил Рахмона на неформальный саммит лидеров СНГ

Путин: мы ждем Рахмона на неформальный саммит лидеров стран СНГ в конце года

Российский лидер Владимир Путин пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона на неформальный саммит лидеров стран СНГ в Петербурге в конце года. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы вас ждем 21 декабря (на неформальный саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге - ред.). Я уверен, что эта встреча будет приятной, полезной и содержательной», — сказал Путин на встрече с Рахмоном.

По словам российского главы, стороны постоянно находятся в контакте по вопросам безопасности. Спецслужбы и силовые ведомства двух государств взаимодействуют по теме региональной безопасности.

Позже ТАСС сообщило, что Рахмон принял предложение Путина о посещении неформального саммита лидеров СНГ.

До этого в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе Путин заявил, что Россия приложит усилия для дальнейшего наращивания взаимодействия со странами объединения по борьбе с наркотрафиком.

Также глава государства предложил запустить масштабную программу оснащения сил ОДКБ российскими вооружениями, которые, по его словам, доказали свою эффективность в зоне боевых действий.

Ранее Путин отметил важность развития системы ПВО в рамках ОДКБ.