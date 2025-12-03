Ушаков высказался о возможности продолжения контактов с Европой

Ушаков: Россия не испытывает негативного отношения к продолжению контактов с ЕС

Российская сторона не проявляет негативного отношения к продолжению контактов с Евросоюзом (ЕС). Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«С нашей стороны такого негативного отношения к продолжению контактов нет», — ответил он на вопрос журналистов о контактах с европейскими лидерами.

В ходе брифинга Ушаков также анонсировал продолжение двухсторонних контактов России и США после переговоров главы РФ Владимира Путина со спецпосланником американского президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером, которые завершились в Москве в ночь на 3 декабря.

По словам помощника российского лидера, обе стороны сохраняют рабочий настрой. При этом, он отметил, что переговоры по вопросу урегулирования украинского конфликта Москва ведет исключительно с США. Дипломат подчеркнул, что европейская сторона отказывается от контактов по мирному решению конфликта, хотя Россия готова к такому взаимодействию с Брюсселем.

