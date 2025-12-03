Ушаков заявил, что переговоры по Украине Россия ведет только с США

Переговоры по вопросу урегулирования украинского конфликта Москва ведет исключительно с США. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По словам дипломата, европейская сторона отказывается от контактов по мирному решению конфликта на Украине, хотя Россия готова к такому взаимодействию с Брюсселем. Кроме того, как отметил Ушаков, Киев на данном этапе отказался от продолжения стамбульского диалога.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

