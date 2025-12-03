Ушаков оценил разговор Путина с американской делегацией

Беседа главы РФ Владимира Путина с представителями США была полезной, двухсторонние контакты будут продолжены. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Очень полезный разговор. Контакты будут продолжены, тоже очень важно», — сказал он журналистам.

По словам Ушакова, обе стороны сохраняют рабочий настрой. Вашингтон готов предпринять все возможные усилия для достижения долгосрочного урегулирования — это соответствует целям Москвы, заключил помощник российского лидера.

В ночь на 3 декабря в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. По итогам встречи Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили о готовности РФ встречаться с США столько, сколько нужно для мира.