Помощник Путина рассказал, в каком режиме проходили переговоры РФ и США в Кремле

Ушаков: переговоры РФ и США в Кремле проходили в закрытом режиме

Переговоры РФ и США, состоявшиеся 2 декабря, проходили в закрытом режиме. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Там же (во время встречи — «Газета.Ru») договорились, что мы не будем, ни мы, ни американцы, не будем комментировать, конкретно о чем и как говорили двое американских представителей и наш президент», — отметил он.

2 декабря российский лидер Владимир Путин провел переговоры со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали предложенный американскими властями мирный план по Украине.

Встреча в Кремле продолжалась около пяти часов, однако ее участникам не удалось найти компромисс по плану урегулирования украинского конфликта. Как рассказал Ушаков, территориальный вопрос остается основным камнем преткновения, хотя часть предложений Вашингтона выглядит «более-менее приемлемой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона рассчитывает, что США будут придерживаться «принципа тишины» в рамках переговоров по Украине. По его словам, Москва не является сторонником «мегафонной дипломатии».

