Песков оценил реакцию Путина на мирный план Трампа по Украине

Песков: Путин не отверг американский план по урегулированию конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин не отверг американский план урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, формулировка, что российский лидер отверг американскую инициативу «не будет правильной».

«Вчера первый раз состоялся прямой обмен мнениями. Как было сказано: что-то приняли, что-то отметили неприемлемым», — добавил Песков.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал важными состоявшиеся в Москве переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина во урегулированию конфликта на Украине.

По словам генсека, будут предприняты и другие шаги для разрешения конфликта. При этом Рютте отказался говорить, что это за шаги.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Зеленский не дождался встречи с делегацией США и вернется на Украину.