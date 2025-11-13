На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Австралия напомнила Индонезии о договоре после опасений из-за базы России

Австралия потребовала от Индонезии обсудить возможное появление базы России
close
Bill Bachmann/Global Look Press

В связи с появившимися сообщениями о возможном интересе России к использованию авиабазы в восточной Индонезии, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг подчеркнула необходимость обсуждения Джакартой вопросов региональной безопасности с Канберрой. Об этом Вонг заявила в интервью ABC News of Australia.

«Действительно, у Индонезии давние отношения с Россией, а Россия поддерживает отношения со странами нашего региона», — сказала дипломат.

Она напомнила о существующем соглашении о сотрудничестве в области обороны между Австралией и Индонезией, которое предусматривает проведение консультаций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В апреле издание Janes опубликовало информацию о запросе Москвы к Джакарте на предоставление доступа к авиабазе Манухуа в Биак-Нумфоре, провинция Папуа. Предполагалось, что база может быть использована для размещения самолетов Воздушно-космических сил России. Авиабаза является местом дислокации 27-й авиационной эскадрильи ВВС Индонезии, оснащенной разведывательными самолетами CN235. Перспектива российского присутствия в непосредственной близости вызвала беспокойство в Канберре, учитывая, что расстояние от авиабазы до города Дарвин, расположенного на Северной территории Австралии, составляет всего около 1,4 тыс. километров.

Ранее президент Индонезии назвал Россию страной, сражающейся за справедливость.

