Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент Индонезии Прабово Субианто назвал Россию и Китай странами, которые всегда сражались за справедливость. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил координирующую роль этих двух государств.

«В текущих условиях в современном мире многие представители глобального Юга со мной согласятся: Россия и Китай — это страны, которые никогда не следовали двойным стандартам. Россия и Китай всегда защищали угнетенных, они всегда сражались за справедливость, справедливость всех народов мира. И я говорю это от всего сердца», — сказал индонезийский лидер.

8 мая Москва и Пекин выразили мнение, что обеспечение странами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других государств. Стороны призвали все страны придерживаться принципа «равной и неделимой безопасности» как на глобальном, так и на региональном уровнях, а также прилагать максимальные усилия для исключения конфликтов в отношениях между государствами. Об этом говорится в совместном заявлении по глобальной стратегической стабильности, принятом по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее в Турции рассказали, как Россия и Китай создали «кошмар» для Запада.