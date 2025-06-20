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Президент Индонезии назвал РФ и Китай странами, сражающимися за справедливость

Президент Индонезии Субианто: Россия и КНР всегда сражаются за справедливость
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), президент Индонезии Прабово Субианто назвал Россию и Китай странами, которые всегда сражались за справедливость. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил координирующую роль этих двух государств.

«В текущих условиях в современном мире многие представители глобального Юга со мной согласятся: Россия и Китай — это страны, которые никогда не следовали двойным стандартам. Россия и Китай всегда защищали угнетенных, они всегда сражались за справедливость, справедливость всех народов мира. И я говорю это от всего сердца», — сказал индонезийский лидер.

8 мая Москва и Пекин выразили мнение, что обеспечение странами и их объединениями собственной безопасности не должно осуществляться за счет и в ущерб безопасности других государств. Стороны призвали все страны придерживаться принципа «равной и неделимой безопасности» как на глобальном, так и на региональном уровнях, а также прилагать максимальные усилия для исключения конфликтов в отношениях между государствами. Об этом говорится в совместном заявлении по глобальной стратегической стабильности, принятом по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее в Турции рассказали, как Россия и Китай создали «кошмар» для Запада.

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