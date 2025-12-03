На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции заявили, что у Макрона и фон дер Ляйен «горели уши» из-за слов Путина

французский политик Филиппо: у Макрона и фон дер Ляйен горели уши от речи Путина
Phil Noble/Pool/Reuters

У президента Франции Эммануэля Макрона и главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен «горели уши» от речи президента России Владимира Путина. Об этом в социальной сети Х заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«У Макрона и Урсулы, наверное, снова горели уши!» — написал он.

Политик считает, что такая реакция могла возникнуть после слов главы российского государства о том, что европейские лидеры вносят изменения в мирный план США по Украине, чтобы заблокировать весь процесс урегулирования украинского конфликта.

1 декабря Филиппо высмеял Макрона после ответа Путина на якобы исходящие от России угрозы Европе. По его словам, у французского президента «очень сильно зазвенело в ушах» от соответствующего заявления лидера РФ.

27 ноября Путин заявил, что Россия готова «как угодно» зафиксировать положение, что не собирается нападать на европейские страны.

Ранее Макрон назвал Путина «хищником» у ворот Европы.

