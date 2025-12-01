На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции высмеяли Макрона после одного заявления Путина

Политик Филиппо высмеял Макрона после слов Путина об угрозе Европе от России
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X высмеял президента Эммануэля Макрона после ответа Владимира Путина на якобы исходящие от России угрозы Европе.

«Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!», — написал Филиппо, приложив к публикации выступление президента России.

На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин заявил, что Россия готова «как угодно» зафиксировать положение, что не собирается нападать на европейские страны.

Путин также назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу. По словам главы государства, РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Путин неоднократно заявлял об отсутствии планов у России нападать на Европу. Об этом он в том числе говорил во время своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября.

По словам президента, правящие элиты Европы продолжают нагнетать истерию и пугать население своих стран тем, что «война с русскими чуть ли не на пороге». Российский лидер отметил, что европейские лидеры повторяют эту «мантру» раз за разом, и назвал подобные высказывания «чушью».

Ранее глава МИД Турции заявил о готовности Путина к миру.

