Во Франции высмеяли Макрона после одного заявления Путина

Политик Филиппо высмеял Макрона после слов Путина об угрозе Европе от России

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X высмеял президента Эммануэля Макрона после ответа Владимира Путина на якобы исходящие от России угрозы Европе.

«Думаю, у Макрона очень сильно зазвенело в ушах!», — написал Филиппо, приложив к публикации выступление президента России.

На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин заявил, что Россия готова «как угодно» зафиксировать положение, что не собирается нападать на европейские страны.

Путин также назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу. По словам главы государства, РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Путин неоднократно заявлял об отсутствии планов у России нападать на Европу. Об этом он в том числе говорил во время своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября.

По словам президента, правящие элиты Европы продолжают нагнетать истерию и пугать население своих стран тем, что «война с русскими чуть ли не на пороге». Российский лидер отметил, что европейские лидеры повторяют эту «мантру» раз за разом, и назвал подобные высказывания «чушью».

Ранее глава МИД Турции заявил о готовности Путина к миру.