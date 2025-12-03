Ушаков раскрыл подробности о составе делегации при поездке Путина в Индию

Заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко войдет в состав делегации, сопровождающей президента РФ Владимира Путина в Индию. Об этом сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Будут представители МИДа — замминистра Руденко, и посол в Индии тоже будет присутствовать», — заявил он.

Ушаков отметил, что делегация РФ в Индии представительна, но из-за строгого лимита не все желающие смогли в нее войти.

Поездка Путина в Индию запланирована на 4-5 декабря. Ожидается, что в ходе этого визита российский лидер встретится с президентом Индии Дроупади Мурму. В Кремле анонсировали подписание сторонами ряда межведомственных и коммерческих документов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на то, что Индия и КНР смогут урегулировать взаимные проблемы для сохранения глобальной стабильности. Он уточнил, что РФ намерена развивать отношения как с Индией, так и с Китаем. Представитель Кремля назвал эти страны «самыми мудрыми в мире» и выразил надежду, что им хватит мудрости, чтобы решить все проблемы.

Ранее Песков ответил на вопрос о давлении Трампа на Индию и КНР из-за российской нефти.