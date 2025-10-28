На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков ответил на вопрос о давлении Трампа на Индию и КНР из-за российской нефти

Песков: Россия предлагает свою нефть, но страны сами принимают решение о покупке
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Москва предлагает свою нефть таким странам, как Индия и Китай, но решение о приобретении ее остается за ними.

Таким образом он прокомментировал оказываемое президентом США Дональдом Трампом давление на страны, в которые РФ поставляет энергоресурсы.

По словам представителя Кремля, Москва поддерживает торговые и экономические отношения с Дели и Пекином, поэтому стороны обсуждают различные вопросы. Песков отказался вносить ясность в подробности этих переговоров, но подчеркнул, что Россия предлагает свой товар.

«Товар этот имеет стратегическое значение для многих стран он конкурентоспособен, он привлекателен, а дальше уже странам самим решать, насколько он привлекателен и насколько другие предлагаемые альтернативы могут конкурировать с нашими товарами», — сказал он.

25 октября Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с китайским лидером на предстоящей неделе темы сокращения закупок российской нефти Китаем. Кроме того, по словам главы Белого дома, на встрече будет поднят вопрос урегулирования на Украине.

Кроме того, глава Белого дома заверил, что Индия полностью откажется от нефти из РФ.

Ранее посольство Китая в США отреагировало на призыв Трампа по отказу от нефти из РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами