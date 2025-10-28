Песков ответил на вопрос о давлении Трампа на Индию и КНР из-за российской нефти

Песков: Россия предлагает свою нефть, но страны сами принимают решение о покупке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Москва предлагает свою нефть таким странам, как Индия и Китай, но решение о приобретении ее остается за ними.

Таким образом он прокомментировал оказываемое президентом США Дональдом Трампом давление на страны, в которые РФ поставляет энергоресурсы.

По словам представителя Кремля, Москва поддерживает торговые и экономические отношения с Дели и Пекином, поэтому стороны обсуждают различные вопросы. Песков отказался вносить ясность в подробности этих переговоров, но подчеркнул, что Россия предлагает свой товар.

«Товар этот имеет стратегическое значение для многих стран он конкурентоспособен, он привлекателен, а дальше уже странам самим решать, насколько он привлекателен и насколько другие предлагаемые альтернативы могут конкурировать с нашими товарами», — сказал он.

25 октября Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с китайским лидером на предстоящей неделе темы сокращения закупок российской нефти Китаем. Кроме того, по словам главы Белого дома, на встрече будет поднят вопрос урегулирования на Украине.

Кроме того, глава Белого дома заверил, что Индия полностью откажется от нефти из РФ.

Ранее посольство Китая в США отреагировало на призыв Трампа по отказу от нефти из РФ.