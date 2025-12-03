На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕК заявила о «защите» от ответных мер России из-за замороженных активов

ЕК: Евросоюз имеет защиту в случае кредита Киеву под замороженные активы России
Yves Herman/Reuters

Еврокомиссия заявила, что якобы предусмотрела защиту стран Евросоюза и финансовых институтов на случай, если Россия предпримет ответные меры на использование ее замороженных активов для финансирования Украины. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте ЕК.

Еврокомиссия предложила два пути финансирования украинского государства в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ.

«Эти предложения вводят ряд мер безопасности для защиты стран — членов и финансовых институтов от возможных ответных мер в России и от незаконных экспроприаций за пределами России, особенно в дружественных России юрисдикциях», — сказано в документе.

В ноябре премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен, в котором предостерег от действий, грозящих срывом мирного плана по Украине. По его мнению, конфискация замороженных российских активов грозит разрушить потенциальное соглашение для урегулирования конфликта.

В том же месяце глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что правительство России разработало ответный план на случай экспроприации ЕС заблокированных российских активов. По его словам, меры России станут аналогичными западным в отношении активов РФ.

Ранее стало известно, сколько денег ЕС потеряет в случае конфискации активов РФ.

