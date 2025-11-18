Минфин подготовил ответ на случай недружественных действий в отношении активов РФ

Силуанов: РФ ответит на недружественные действия в отношении своих активов

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин подготовил ответ на возможные недружественные действия западных стран в отношении российских активов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Силуанова, российские меры станут аналогичными западным в отношении активов РФ.

«Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений», — добавил министр.

18 ноября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер призвал европейские страны занять более агрессивную позицию в отношении России. По его словам, использование замороженных российских активов для финансирования Украины станет «значительным шагом» в укреплении сокращающегося финансирования в течение нескольких лет в экономическом и военном плане.

До этого президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность в том, что Европейский союз (ЕС) примет решение о конфискации замороженных российских активов на основе предложений Европейской комиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов. ЕС заверил Бельгию, что в этом случае она «не останется одна перед лицом ответных мер со стороны Кремля». Предполагается, что выплаты Украине начнутся ко второму кварталу 2026 года.

