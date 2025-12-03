На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил работу волонтеров, очищавших Черное море от нефтепродуктов

Путин: волонтеры, которые спасали Черное море, защищали здоровье людей
true
true
true

Волонтеры, которые очищали Черное море от нефтепродуктов, защищали здоровье людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Мы вместе», пишет РИА Новости.

Глава государства наградил Анну Плужникову, которая победила в номинации «Волонтер года — 2025». Девушка рассказала о работе волонтером в Анапе.

«Знаете, тоже очень важную составляющую работы, о которой Аня сказала. Она сейчас сказала о том, что они спасали Черное море. Они защищали здоровье людей. Спасибо вам за это», — сказал президент.

21 июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что мазутных выбросов на побережье Анапы после ЧП с танкерами в Черном море практически не наблюдается.

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее Путин назвал число волонтеров, которые помогают участникам СВО.

