Чернышенко рассказал о ситуации с выбросами мазута в Анапе

Вице-премьер Чернышенко: мазутных выбросов на побережье Анапы после ЧП почти нет

Мазутных выбросов на побережье Анапы после ЧП с танкерами в Черном море практически не наблюдается, правительство России получает ежедневные сводки об обстановке. Об этом в ходе интервью РИА Новости на ПМЭФ заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, российские власти приняли все необходимые меры, которые позволили использовать существующую инфраструктуру бассейнов как альтернативу, либо другие виды туризма.

«Мой коллега Виталий Геннадьевич Савельев (вице-премьер РФ. --прим. ред.) возглавляет федеральный штаб по ликвидации последствий, который консолидирует всю информацию, касающуюся ситуации в Анапе», — отметил Чернышенко.

При этом 20 июня оперштаб Кубани зафиксировал новые мелкие выбросы мазута на побережье Анапы возле поселка Джемете.

15 декабря прошлого года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Как заявили в Росморречфлоте, инцидент произошел из-за шторма. По данным ведомства, в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель. Второе судно, в свою очередь, легло в дрейф. Позже на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

Ранее стало известно о количестве мазута в затонувших танкерах в Керченском проливе.