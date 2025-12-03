СБ РФ: Западу нужен конфликт на Украине для прикрытия проблем в своих странах

Западные политики выступают за продолжение украинского конфликта, чтобы прикрыть «катастрофичную ситуацию» в своих странах. Такое мнение выразил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Юрий Коков, пишет ТАСС.

«Очевидно, что деструктивные русофобские устремления большинства современных западных политиков обусловлены прежде всего внутренними кризисными процессами», — заявил Коков на Антитеррористической конференции БРИКС+ 2025 в Москве.

Он объяснил, что подобные действия западных политиков являются попыткой отвлечь население своих стран от социальных и экономических проблем. По словам Кокова, чем острее будут эти проблемы и хуже положение общества, тем «ярче и агрессивнее заиграют краски, рисующие образ внешнего врага».

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил похожее мнение. Представитель Кремля заявил, что лидеры Европы заявлениями об угрозе, которая якобы исходит от России, пытаются отвлечь население своих стран от внутренних проблем и сместить фокус внимания на якобы внешнюю опасность. Подобные заявления Песков назвал «нонсенсом».

27 ноября президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил о готовности «как угодно» зафиксировать положение, что Россия не собирается нападать на европейские страны.

