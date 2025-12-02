На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков ответил на заявления из Европы о «российской угрозе»

Песков назвал нонсенсом заявления из Европы о российской угрозе
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Заявления лидеров европейских стран об угрозе, которая якобы исходит от России, являются нонсенсом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, передает Sputnik India.

«Говорят, что Россия представляет угрозу для Европы, но это нонсенс», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, подобными заявлениями о «российской угрозе» европейские власти пытаются отвлечь население своих стран от внутренних проблем и сместить фокус внимания на якобы внешнюю опасность.

До этого президент России Владимир Путин заявил о готовности «как угодно» зафиксировать положение, что РФ не собирается нападать на европейские страны. Он подчеркнул, что у Москвы нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. А тех, кто распространяет информацию о риске нападения РФ на страны ЕС, глава государства назвал «жуликами». По его словам, Россия готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Также Путин называл «чушью» заявление о том, что РФ нападет на НАТО.

Ранее Путин рассказал об ответе России на милитаризацию Европы.

