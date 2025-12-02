На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции назвали главного противника мира на Украине

Филиппо: президент Макрон является главным противником мира на Украине
Annegret Hilse/Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон является главным противником мира на Украине.

«Говорит главный противник мира!» — прокомментировал Филиппо выступление Макрона.

По словам Филиппо, если бы французский президент действительно хотел бы мирного урегулирования конфликта на Украине, он бы перестал поддерживать Киев поставками оружия и финансированием.

Накануне Филиппо высмеял президента Эммануэля Макрона после ответа Владимира Путина на якобы исходящие от России угрозы Европе.

На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин заявил, что Россия готова «как угодно» зафиксировать положение, что не собирается нападать на европейские страны.

Путин также назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу. По словам главы государства, РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее во Франции потребовали отставки Макрона после встречи с Зеленским.

