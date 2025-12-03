На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД РФ заявил, что атаки на суда в экономической зоне Турции подлежат осуждению

Вершинин: РФ требует осуждения атак на суда в экономической зоне Турции
Максим Богодвид/РИА Новости

Россия требует осуждения террористических атак в отношении судов в исключительной экономической зоне Турции. Такое заявление в ходе интервью для RTVI сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Он назвал неприемлемыми нападения на корабли вблизи берегов Турции.

«Мы оцениваем это как террористические нападения, и, естественно, они подлежат осуждению», — сказал дипломат.

В ходе беседы журналисты задали Вершинину вопрос, может ли Турция отказаться от посредничества по Украине в связи с атаками на суда в ее исключительной экономической зоне. Заместитель главы МИД РФ выразил уверенность, что ситуация в Черном море не уменьшит и никаким другим образом не изменит посреднический потенциал Турции. Он добавил, что Москва высоко ценит усилия Анкары, направленные на урегулирование конфликта.

2 декабря в акватории Черного моря был атакован танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию. Инцидент произошел у берегов Турции. Известно, что подвергшееся удару беспилотников судно перевозило подсолнечное масло.

В конце ноября недалеко от черноморского побережья Турции загорелись два танкера под флагом Гамбии. Причиной стало «внешнее воздействие». Капитан судна Virat заявил об атаке дронов. Предположительно, второй танкер — Kairos — подорвался на морской мине. Как написало издание «Страна.ua», операцию провела Служба безопасности Украины совместно с военно-морскими силами страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался об атаках Украины на суда в Черном море.

