Песков ответил на вопрос о новогоднем перемирии

Песков о новогоднем перемирии: речи пока не шло

Речи о новогоднем перемирии в зоне боевых действий пока не шло. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс», — сказал он, отвечая на вопрос, предложит ли российская сторона новогоднее перемирие.

Ночью в Кремле завершились переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Встреча продлилась более четырех часов. Участники обсуждали американские предложения по урегулированию конфликта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что согласованного варианта мирного плана по итогам встречи достичь не удалось. При этом он рассказал, что стороны договорились не раскрывать деталей беседы.

Переговоры продолжатся после возвращения представителей США в Вашингтон, отметил помощник президента.

Ранее Рубио заявил, что мир на Украине может наступить только при посредничестве США.