Политолог: в договороспособность Киева уже никто не верит

Политолог Кот: о мире на Украине будут договариваться только Россия и США
Alina Smutko/Reuters

В договороспособность Киева уже никто не верит. Если какие-то детали мирного соглашения и будут согласовываться с украинской стороной, то только формально. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Кот.

Он также отметил, что Кремль особое внимание акцентирует на нелегитимности украинской власти, поэтому все важные решения будут принимать только Москва и Вашингтон.

«Европа, безусловно, будет стараться вмешиваться. Но у нее сегодня ситуация достаточно плачевная. Они там заявляют, руками машут, но ни конфисковать наши активы толком не могут, ни производить оружие, потому что нет у них на это мощностей. Ну даже денег дать толком не могут, так как у самих штаны в дырках», — сказал Кот.

Эксперт обратил внимание, что переговоры со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом в Москве шли пять часов. Это означает, что РФ тщательно подходит к процессу мирного урегулирования и не даст себя обмануть, как в случае с Минскими соглашениями.

Президент России Владимир Путин, Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер провели переговоры 2 декабря в Кремле. Встреча продолжалась продолжительное время, однако сторонам не удалось найти компромисс по предложенному США плану по урегулированию конфликта на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что территориальный вопрос остается главным камнем преткновения, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

После переговоров в Кремле Уиткофф должен был встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Европе. Однако, как сообщил журналист издания Kyiv Post Алекс Рауфоглу, глава республики возвращается в Киев, не дождавшись встречи со спецпосланником президента США.

Ранее журналист обратил внимание на разницу во внешнем виде Уиткоффа на встрече с РФ и Украиной.

