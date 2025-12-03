На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский не дождался встречи с делегацией США и вернется на Украину

Рауфоглу: Зеленский вернется на Украину, не дождавшись встречи с Уиткоффом
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Президент Украины Владимир Зеленский возвращается на Украину, не дождавшись встречи со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом заявил журналист издания Kyiv Post Алекс Рауфоглу, ссылаясь на источники.

«Встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой», — написал Рауфоглу.

При этом, по информации портала FlightAware, самолет украинских властей почти шесть часов назад прилетел из Ирландии, где Зеленский находился с визитом, в Польшу.

До этого Рауфоглу сообщил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер не будут встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, встреча отменена.

До этого данные портала Flightradar24 показали, что самолет со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом не стал останавливаться в Европе и продолжил путь в сторону Америки. По данным Flightradar24, после 6:00 мск самолет Уиткоффа — Bombardier Global 7500 — покинул воздушное пространство Исландии и летит в направлении Северной Америки.

Ранее Ушаков рассказал о планах Уиткоффа и Кушнера после встречи с Путиным.

