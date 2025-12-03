Журналист обратил внимание на разницу во внешнем виде Уиткоффа на встрече с РФ и Украиной

Журналист увидел разницу во внешнем виде Уиткоффа на переговорах с РФ и Украиной

Журналист британского издания Financial Times Стивен Миллер на своей странице в соцсети Х указал на разницу во внешнем виде и поведении спецпредставителя Стивена Уиткоффа на переговорах с Украиной и Россией.

По его словам, Уиткофф на переговорах с украинской делегацией в Майами выглядел «небрито и неряшливо». Кроме того, он избегал зрительного контакта и не улыбался другой стороне.

«Стив Уиткофф, сидящий напротив Путина: улыбающийся, чисто выбритый, внимательный. Он говорит, что у него была «прекрасная прогулка» по Москве, которую он назвал «великолепным городом» в беседе с Путиным», — указал Миллер.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист сообщил об отмене встречи Уиткоффа с Зеленским в Брюсселе.