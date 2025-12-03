На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт: атаками на танкеры в Черном море Лондон давит на Турцию

Военэксперт Матвийчук: Лондон добивается от Турции закрытия проливов
Global Look Press

Ударами по танкерам в Черном море Запад оказывает давление не только на Россию, но и на Турцию, поскольку она контролирует проливы, через которые корабли ходят в Средиземное море и обратно. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его словам, от Анкары добиваются, чтобы она закрыла водные артерии или же пошла на уступки «мировому сообществу».

«А мировое сообщество в лице Британии давным-давно добивается от Турции свободного прохода военных кораблей в зону Черного моря. Что это дает? Это дает возможность Британии возглавить международный поход и попытаться в самом Черном море создать режим, который НАТО создает сегодня в Балтике. Это дальняя такая программа, дальняя перспектива», — объяснил Матвийчук.

Как считает эксперт, именно Британия может стоять за атаками на суда в Черном море. Он убежден, что Украина не могла провернуть подобные операции в одиночку.

28 ноября два танкера загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников. Второй танкер Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

Позднее украинское издание «Страна.ua» раскрыло, что операция была проведена Службой безопасности Украины (СБУ), совместно с военно-морскими силами страны.

Ранее хакеры назвали украинское подразделение, атаковавшее танкеры у берегов Турции.

