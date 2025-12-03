На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-премьер Азаров заявил о противоречиях в словах Рубио и Уиткоффа по Украине

Азаров: 50 км Донбасса, упомянутых Рубио, — это вопрос обеспечения регион водой
Александр Натрускин/РИА Новости

30-50 км Донбасса, о которых упомянул госсекретарь США Марко Рубио, является не просто территориальным вопросом, это вопрос обеспечения регион питьевой водой. Об этом в интервью ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

Ранее Рубио назвал территории одним из ключевых пунктов спора в российско-американских переговорах по Украине. По его словам, речь идет о пространстве примерно в 30–50 км и 20% части Донецкой народной республики, которая на данный момент находится под контролем Киева.

Несмотря на то, что спецпредставитель США Стив Уиткофф и президент РФ Владимир Путин договорились о конфиденциальности встречи, Рубио раскрыл некоторые противоречия, обратил внимание Азаров.

По словам экс-премьера, возможно, для Рубио 30-50 км территории Донбасса не играют особой роли, но для региона в целом это чрезвычайно важный вопрос, связанный с обеспечением населения водой.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Олег Соскин заявил, что Украина хотела использовать визит Уиткоффа для перемирия.

Переговоры о мире на Украине
