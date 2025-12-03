На Украине прокомментировали визит Уиткоффа в Россию

Украина хотела использовать визит специального посланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа в Россию для заключения перемирия на поле боя. Об этом заявил экс-советник украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин, его слова приводит РИА Новости.

«Киев понимает, что там (на поле боя) в данный момент настоящая мясорубка. То, что они планируют это остановить, чтобы сохранить силы, — вполне логично. Им необходима передышка, которую мог обеспечить Уиткофф», — сказал он.

По мнению Соскина, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ирландию попытается отвлечь внимание от встречи в Кремле.

Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись накануне. В ходе встречи стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков раскрыл, что обсуждали Путин и Уиткофф на переговорах.