Экс-премьер Украины оценил ход переговоров по урегулированию на Украине

Азаров заявил, что взаимоприемлемые решения по Украине хорошо просматриваются

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что в настоящее время хорошо просматриваются взаимоприемлемые решения по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом. Он прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами ТАСС.

Во время разговора экс-чиновник высказался о недавних переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным, специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером. Азаров выразил уверенность, что Уиткофф по возвращении в Вашингтон подробно доложит главе государства об итогах встречи.

«Смысл сегодняшнего возвращения Уиткоффа в Вашингтон в том, чтобы <...> обсудить именно с президентом США [Дональдом Трампом], как дальше действовать и какие меры принимать, чтобы все-таки найти взаимоприемлемые решения. Я думаю, сейчас они хорошо просматриваются», — добавил экс-глава украинского правительства.

Путин, Уиткофф и Кушнер провели переговоры 2 декабря в Кремле. Встреча продолжалась около пяти часов, однако сторонам не удалось найти компромисс по предложенному США плану по урегулированию конфликта на Украине. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что территориальный вопрос остается главным камнем преткновения, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Ранее в Кремле рассказали о реакции Путина на мирный план Трампа по Украине.