Умеров может отправиться в США после переговоров в Бельгии

Reuters: Умеров после встречи с чиновниками ЕС в Брюсселе поедет в США

Глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров после встречи с европейскими чиновниками в Брюсселе может отправиться в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Ранее журналист Euronews Алекс Рафоглу сообщил, что спецпредставитель США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер не будут встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

По словам собеседника Reuters, ввиду отмены встречи с представителями США, Зеленский возвращается в Киев.

2 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили о готовности России встречаться с США столько, сколько нужно для мира на Украине.