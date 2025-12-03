На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России обвинили Запад в поддержке терроризма на Украине

МИД РФ: Запад использует и поддерживает терроризм на Украине в корыстных целях
true
true
true
close
MFA Russia/Global Look Press

Запад широко использует и поддерживает терроризм и экстремизм на Украине ради удовлетворения своих корыстных геополитических целей, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на антитеррористической конференции БРИКС+ 2025: национальные и региональные стратегии противодействия терроризму в условиях возникающих новых вызовов и угроз безопасности, дипломат отметил, что страны Запада часто используют террористические организации для достижения своих корыстных целей в разных точках мира. Он отметил, что подобное происходит и на Украине, где «неонацисты, взращенные Западом, совершают теракты в отношении инфраструктуры и мирных жителей на территории Российской Федерации с помощью оружия, поставляемого Западом».

23 ноября стало известно, что в России в январе — сентябре 2025 года зарегистрировали 4 467 преступлений террористического характера. Речь идет о новом максимуме за последние годы.

По данным МВД России, за девять месяцев прошлого года было зафиксировано 2,6 тыс. террористических преступлений, в январе — сентябре 2023 года — 1713. В январе — сентябре 2022 года их число составило 1818.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта, поэтому пытается запугать Россию терактами. Глава государства отметил, что еще совсем недавно украинские власти и их союзники грезили о стратегическом поражении РФ на поле боя, а теперь киевская верхушка перешла к организации террористических актов.

Ранее молодежь из 20 стран призвала мировое сообщество осудить военные преступления Украины.

