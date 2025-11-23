На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России сообщили о рекордном росте террористических преступлений

МВД РФ в 2025 году зафиксировало новый максимум террористических преступлений
Александр Кряжев/РИА Новости

В России в январе — сентябре 2025 года зарегистрировали 4 467 преступлений террористического характера. Речь идет о новом максимуме за последние годы, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

По данным министерства, за девять месяцев прошлого года было зафиксировано 2,6 тыс. террористических преступлений, в январе — сентябре 2023 года - 1713. В январе — сентябре 2022 года их число составило 1 818.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта, поэтому пытается запугать Россию терактами. Глава государства отметил, что еще совсем недавно украинские власти и их союзники грезили о стратегическом поражении РФ на поле боя, а теперь киевская верхушка перешла к организации террористических актов.

В том же месяце Путин подписал закон о заморозке денежных средств и другого имущества лиц, которые были причастны к диверсиям и их финансированию. Согласно этому закону, межведомственная комиссия (МВК) по противодействию финансированию терроризма сможет принимать решения о замораживании (блокировании) денег или иного имущества компаний или физлиц, если есть достаточно доказательств в их причастности к диверсионной деятельности, в том числе к финансированию такого преступления.

Ранее в НАК рассказали о предотвращенных в 2025 году террористических преступлениях.

