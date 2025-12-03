На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Эстонии рассказали, при каком условии направят войска на Украину

Цахкна: Эстония может направить войска на Украину как миротворческие силы
Hannes P Albert/Global Look Press

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна направит войска на Украину, если гарантии безопасности для Киева будут включать миротворческие силы. Об этом сообщает Reuters.

«Эстонское правительство уже решило, что если будет потребность, <...>, мы примем в этом участие», — отметил Цахкна.

Он подчеркнул, что Европа должна однозначно участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после окончания конфликта, и размещение миротворческих войск станет необходимым шагом.

Цахкна уточнил, что Эстония продолжает считать Россию долгосрочной угрозой своей безопасности.

В сентябре бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газете Bild не исключила возможности размещения на Украине миротворцев ООН после проведения мирных переговоров.

По ее словам, подобные миротворческие миссии необходимы не только на европейском континенте. Она подчеркнула, что в случае достижения мирного соглашения оно должно быть максимально защищено.

До этого американская газета The New York Times писала, что президент РФ Владимир Путин предупредил Киев и западных лидеров о том, что Россия серьезно ответит на отправку европейских войск на Украину.

Ранее Путин заявил, что РФ будет считать законными целями войска Запада на Украине.

