Ушаков рассказал о планах Уиткоффа и Кушнера после встречи с Путиным

Ушаков: Уиткофф и Кушнер не собираются в Киев после встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным не планируют отправляться в Киев. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Они не обещали нам, что поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой, в родной Вашингтон», — сказал помощник главы государства.

До этого в авиадиспетчерских службах сообщили, что самолет с Уиткоффом улетел из Москвы. По их данным, воздушное судно около 02:02 мск покинуло московский аэропорт Внуково. Самолет взял курс в сторону государственной границы России.

Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись накануне. В ходе встречи стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

