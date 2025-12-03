На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков раскрыл, что обсуждали Путин и Уиткофф на переговорах

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в ходе переговоров обсуждали территориальные проблемы. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим решение кризиса», — сказал помощник российского лидера.

Встреча Путина и Уиткоффа завершилась 3 декабря. Переговоры продлились около пяти часов. С российской стороны на встрече также присутствовали Ушаков и спецпредставитель главы государства, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а с американской — зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

По итогам переговоров Ушаков сообщил, что возможность встречи президентов России и США зависит от прогресса во время переговоров. По его словам, Путин попросил американских представителей передать Трампу ряд важных политических сигналов.

Ранее Трамп ответил на вопрос о прорыве в переговорах по Украине в Москве.

