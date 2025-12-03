Самолет с Уиткоффом на борту покинул Москву

Самолет с Уиткоффом вылетел из аэропорта Внуково

Самолет со специальным посланником президента Соединенных Штатов Стивеном Уиткоффом улетел из Москвы. Об этом ТАСС рассказали в авиадиспетчерских службах.

По словам собеседника агентства, воздушное судно около 02:02 мск покинуло московский аэропорт Внуково. Самолет взял курс в сторону государственной границы России.

Уиткофф после завершения переговоров в Кремле провел менее часа в здании американского посольства в Москве.

3 декабря состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа. В переговорах с российской стороны участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а с американской — зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Встреча продлилась пять часов. Компромиссный план так и не был найден.

