Уиткофф пробыл в здании посольства США в Москве менее часа

Уиткофф покинул американское посольство в Москве через 50 минут
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф после завершения переговоров в Кремле провел менее часа в здании американского посольства в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Уиткофф приехал в посольство около 00:30 мск и вышел из него уже через 50 минут. На входе его встретил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Уиткофф не ответил на вопрос журналиста, поинтересовавшегося, успешно ли прошли переговоры.

3 декабря состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. В переговорах с российской стороны участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а с американской — зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

После завершения встречи Ушаков заявил, что в ходе переговоров обсуждались территориальные проблемы.

Ранее Трамп ответил на вопрос о прорыве в переговорах по Украине в Москве.

