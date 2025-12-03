На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп ответил на вопрос о прорыве в переговорах по Украине в Москве

true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп не знает, ждать ли прорыва по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом по урегулированию российского-украинского конфликта. Об этом он заявил в ходе заседания кабмина в ответ на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

«Я не знаю. Все, что я могу вам сказать, так это то, что мы очень стараемся спасти 25-30 тысяч человек, в основном мужчин и солдат, каждый месяц», — сказал американский лидер.

Переговоры проходят в Кремле уже пятый час.

2 декабря Уиткофф и зять президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с Путиным.

Перед встречей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей. Российский лидер обсудит со спецпосланником американского президента понимания, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по мирному плану, отметил он.

Ранее сообщалось, что Рубио отодвинули от переговоров по Украине.

Переговоры о мире на Украине
