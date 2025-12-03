На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп отменил действие документов, подписанных автоматическим устройством, а не Байденом

Трамп отменил действие всех документов, подписанных автопером Байдена
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп отменил действие всех документов, которые были подписаны не лично его предшественником Джо Байденом, а автоматическим устройством. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Все документы, прокламации, исполнительные указы, меморандумы или контракты, подписанные по приказу ныне печально известного «автопера» при администрации Джо Байдена, этим признаны недействительными и больше не имеют силы», — написал он, уточнив, что речь, в том числе идет о помилованиях и сокращениях наказаний.

28 ноября Трамп заявил, что Байден подписал в общей сложности 92% документов с помощью автопера.

В июне председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей США Джеймс Комер сообщил, что идентифицированы личности четырех сотрудников Белого дома, которые при администрации Байдена использовали автоперо для подписания документов от его имени. После этого Трамп поручил расследовать на предмет сговора применение автоматического устройства в изданных бывшим президентом указах.

Ранее Трамп обвинил Байдена в опустошении нефтяных резервов.

