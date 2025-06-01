На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кто расписывался в документах вместо Байдена

Fox News: конгресс выяснил, кто в Белом доме использовал автоперо при Байдене
close
Nathan Howard/Reuters

Личности четырех сотрудников Белого дома, которые при помощи автопера подписывали документы от имени экс-главы США Джо Байдена, были установлены. Об этом сообщил председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер, передает Fox News.

»[Сотрудники Белого дома] брали документы, направляли их на автоматическую подпись и делали так, что подпись Джо Байдена волшебным образом появлялась на бумагах. Мы хотим выяснить, кто наделил их такими полномочиями», — заявил законодатель.

Конгрессмен добавил, что рассчитывает на разъяснение ситуации от ответственных за автоперо, а также отчет о том, как именно был выстроен процесс автоматического подписания «важнейших документов», включая помилования и исполнительные указы.

До этого сенатор Эрик Шмитт сообщил, что сенат США проведет слушания, чтобы узнать, кто на самом деле управлял страной во время ухудшения здоровья Байдена в период его пребывания на посту в период с 20 января 2021 года по 20 января 2025 года.

Ранее в США рассказали, как Байден не мог найти выход из гардероба Белого дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами