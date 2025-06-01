Стало известно, кто расписывался в документах вместо Байдена

Личности четырех сотрудников Белого дома, которые при помощи автопера подписывали документы от имени экс-главы США Джо Байдена, были установлены. Об этом сообщил председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США республиканец Джеймс Комер, передает Fox News.

»[Сотрудники Белого дома] брали документы, направляли их на автоматическую подпись и делали так, что подпись Джо Байдена волшебным образом появлялась на бумагах. Мы хотим выяснить, кто наделил их такими полномочиями», — заявил законодатель.

Конгрессмен добавил, что рассчитывает на разъяснение ситуации от ответственных за автоперо, а также отчет о том, как именно был выстроен процесс автоматического подписания «важнейших документов», включая помилования и исполнительные указы.

До этого сенатор Эрик Шмитт сообщил, что сенат США проведет слушания, чтобы узнать, кто на самом деле управлял страной во время ухудшения здоровья Байдена в период его пребывания на посту в период с 20 января 2021 года по 20 января 2025 года.

Ранее в США рассказали, как Байден не мог найти выход из гардероба Белого дома.