Трамп обвинил Байдена в опустошении нефтяных резервов

Президент США Дональд Трамп заявил, что бывший президент Джо Байден опустошил нефтяные резервы страны, предназначенные на случай войны. Его слова передает РИА Новости.

Во время заседания в Белом доме Трамп заявил, что понизил бы цены на бензин, однако властям страны приходится пополнять стратегические национальные резервы, «которые Байден опустошил перед выборами, чтобы они могли попытаться выиграть».

«Они не предназначены для того, чтобы люди были довольными ценами на бензин. Они предназначены для войны, для серьезных проблем, очень серьезных. Он их опустошил», — сказал республиканец.

В марте 2022 года 46-й президент США объявил о высвобождении из стратегического резерва США 180 млн баррелей нефти для снижения цен на бензин в стране. Решение подверглось критике со стороны политических оппонентов, в том числе со стороны республиканцев, которые утверждали, что это решение было недостаточным и что оно должно было быть дополнено увеличением внутренней добычи нефти.

